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Международный день борьбы с языком ненависти

Международный день борьбы с языком ненависти

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Международным днем борьбы с языком ненависти.

Это было закреплено 21 июля 2021 года в новой резолюции Генеральной Ассамблей ООН «Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и терпимости в контексте борьбы с языком ненависти».

Авторы резолюции осудили любую пропаганду ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, независимо от того, используются ли для этого печатные, аудиовизуальные или электронные средства, социальные сети или любые иные средства. Они призвали все страны бороться с «инфодемией» для построения более здорового, равноправного, справедливого и жизнестойкого мира.

  • Сегодня, 08:41
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