Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Международным днем борьбы с языком ненависти.
Это было закреплено 21 июля 2021 года в новой резолюции Генеральной Ассамблей ООН «Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и терпимости в контексте борьбы с языком ненависти».
Авторы резолюции осудили любую пропаганду ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, независимо от того, используются ли для этого печатные, аудиовизуальные или электронные средства, социальные сети или любые иные средства. Они призвали все страны бороться с «инфодемией» для построения более здорового, равноправного, справедливого и жизнестойкого мира.