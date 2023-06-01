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Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской крепости

Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской крепости

ЕС и ПРООН объявили о завершении первого этапа работ по реставрации Бендерской крепости. Этому событию посвятили яркий и фееричный симфонический концерт ROCK SYMPHONY с участием молодежного оркестра из Кишинева и солистов хора Тираспольского музыкального колледжа. Специальным гостем стал участник Евровидения - Паша Парфений. Как это было смотрите в спецрепортаже Днестр ТВ:



Первый этап реставрационных работ, проведенных в период 2021-2023 годов в Бендерской крепости завершен. Общая сумма инвестиций составила более1,4 миллиона евро от Европейского союза через программу «Меры по укреплению доверия», реализуемую ПРООН.

В период с 2019 по 2021 годы были проведены техническая экспертиза и детальное проектирование крепости, которые послужили основой для начала работ по сохранению на первом этапе.

Работы, выполненные на первом этапе, включали:
• Укрепление всех зон/строительных элементов, находящихся под угрозой обрушения как в Верхней крепости (цитадель), так и в Нижней крепости;

• Полное сохранение восточной стены Бендерской крепости;

• Полное восстановление трех башен стены в восточной части крепости, включая крыши, которые были воспроизведены в точном соответствии с оригинальной версией;

• Модернизация системы слива дождевых вод;

• Обеспечение безопасности лестниц и проходов в соответствии с международными стандартами.

Также был разработан подробный план для последующих этапов работ, а также для обеспечения финансовой устойчивости исторического памятника путем проведения различных мероприятий, таких как ярмарки, концерты или спортивные мероприятия для посетителей с обоих берегов реки Днестр и из-за рубежа.

План развития вручал руководству исторического комплекса Посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс. В нём – развитие не только цитадели, но и всего пространства Бендерской крепости на 10 лет. Есть предложения, где дальше проводить реставрацию и какие культурные объекты можно ещё организовать.

Программа «Меры по укреплению доверия», финансируемая Европейским Союзом и реализуемая ПРООН, способствует укреплению доверия между жителями обоих берегов Днестра, путем их вовлечения их в совместные проекты развития. Программа была запущена в 2009 году, а в 2017 году, в результате плодотворного сотрудничества между НПО с обеих берегов Днестра, были созданы отраслевые платформы.
  • Сегодня, 15:23
  • DTV
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