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Промышленные предприятия Приднестровья освобождаются от части налога на доходы

Промышленные предприятия Приднестровья освобождаются от части налога на доходы

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон «О внесении дополнения в закон «О налоге на доходы организаций». Речь идет об освобождении промышленных предприятий республики от части налога на доходы в размере 1,08%, которая перечислялась в Единый государственный фонд социального страхования.

Напомним, что с такой инициативой выступило Правительство ПМР. Цель в том, чтобы высвободившиеся средства промышленные предприятия смогли направить на повышение оплаты труда своих работников, сообщает novostipmr.com

28 июня Верховный Совет одобрил инициативу Правительства сразу в двух чтениях. С 1 июля, после подписания Президентом ПМР, закон вступил в силу.

На сегодняшний день многие промышленные предприятия республики сталкиваются с дефицитом свободных средств, которые можно было бы использовать, в том числе и на увеличение заработных плат трудовых коллективов. Данная ситуация в последние годы усугубилась за счёт возникшей нестабильности внешних рынков, изменения логистических цепочек, в том числе из-за внешнеполитической неопределённости, что не позволяет организациям накапливать необходимый финансовый ресурс для целей повышения оплаты труда персонала. Это приводит к оттоку квалифицированных рабочих кадров и их дефициту внутри республики.

Основная фискальная нагрузка на индустриальный комплекс приходится на уплату налога на доходы. В связи с этим исполнительная ветвь власти предлагает освободить промышленные предприятия от необходимости осуществления отчислений в ЕФГСС на цели пенсионного страхования в размере 1,08%. Высвобожденные средства позволят повысить оплату труда работников, что положительно повлияет на увеличение численности трудовых коллективов.

Кроме того, внесенные изменения способствуют также увеличению налоговых поступлений как за счет роста объемов промышленного производства и выручки от реализации изготовленной продукции, так и благодаря повышению «трудовых налогов» — подоходного налога, ЕСН и обязательного страхового взноса.
  • Сегодня, 15:20
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