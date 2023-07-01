Трагедия произошла в селе Ержово Рыбницкого района. Ранним утром 3 июля двое друзей приехали на рыбалку на Днестр.
Около пяти утра 43-летний рыбак забросил семиметровую телескопическую удочку, леска зацепилась за высоковольтную линию электропередач. В результате образовалась электрическая дуга. Мужчина упал на землю. Его друг вызвал скорую помощь и спасателей, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.
Главное управление по чрезвычайным ситуациям напоминает: рыбалка вблизи линий электропередач смертельно опасна. Пренебрежение мерами безопасности может привести к трагедии.