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Изменения для индивидуальных предпринимателей

Изменения для индивидуальных предпринимателей

На пленарном заседании депутаты приняли сразу в двух чтениях изменения в закон «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения». Они предусматривают смягчение условий перехода предпринимателей с упрощенного режима налогообложения на иной и возврата на «упрощенку».

Автор законодательной инициативы, председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун отметил, что изменения в законодательство вносятся по обращениям самих предпринимателей, сообщает пресс-служа ВС ПМР

Законопроектом предлагается упростить порядок возврата индивидуальных предпринимателей на упрощенную систему налогообложения и перехода на иной режим налогообложения.

Сделать это индивидуальные предприниматели смогут по итогам полугодия, а не через год, как это закреплено в действующем законе.

Индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала следующего полугодия, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года или 30 июня полугодия, предшествующего полугодию, в котором он предполагает перейти на иной режим налогообложения, уточняется в законопроекте.

«Мы неоднократно получали обращения со стороны предпринимателей, которые говорят: дайте нам возможность пробовать использовать те налоговые режимы, которые созданы в нашем экономическом поле. Это либо патентная система, либо упрощенная система налогообложения, либо работа в форме юридического лица. Сегодня есть определенные ограничения по работе по упрощенной системе налогообложения. Это связано с учетом специфики данного налогового режима. Но есть и потребность предпринимателей переходить либо с патентной системы налогообложения на упрощенную, либо наоборот – с упрощенной пробовать работать в форме юридического лица. Они пробуют и некоторые понимают, что, возможно, где-то неудобно, что-то не получается. И по итогу хотят вернуться назад, на упрощенную систему. А может и наоборот – готовы с упрощенной системы двигаться дальше», - пояснил председатель профильного Комитета Виктор Гузун.

Принятый сразу в двух чтениях законопроект будет направлен на подпись главе государства и вступит в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
  • Сегодня, 10:00
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