В Приднестровском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (ПНИИСХ) состоялась приёмка опытов лаборатории тыквенных культур. Комиссии представили результаты исследований по выращиванию огурца, кабачка и патиссона в открытом грунте, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
Селекционеры продемонстрировали перспективные пчелоопыляемые гибриды огурца с полученной урожайностью от 102 до 174 ц/га, а также районированные гибриды, производительность которых достигла 90-216 ц/га.
У стандартов F1 Родничок и F1 Виорел урожайность 120 ц/га и 128 ц/га, соответственно. Оба стандарта превышены по урожайности гибридами F1 Королёк – 216 ц/га и F1 Виорика – 135 ц/га.
Производительность партенокарпических гибридов составила 111 ц/га – 295 ц/га. Стандарт F1 Ассия дал 149 ц/га. По урожайности на данный момент выделились гибриды: F1 Мистер – 210 ц/га, F1 Огуречная гирлянда – 209 ц/га, F1 Элин – 224 ц/га и перспективные образцы: F1 №125 – 295 ц/га, F1 № 11 – 229 ц/га, F1 № 12 – 203 ц/га, F1 № 124 – 157 ц/га.
Научные сотрудники отметили, что погодные условия вегетационного сезона 2023 года (затянувшаяся холодная весна и низкие ночные температуры в начале лета) оказали негативное влияние на состояние и урожайность огурцов открытого грунта.
Селекционная работа по кабачку и патиссону ведётся в направлении получения плодов с бежевой окраской для увеличения ассортимента продукции перерабатывающей промышленности.
Исследователи показали перспективные гибриды кабачка и патиссона, выделившиеся по результатам опытов и не уступающие зарубежным аналогам. Сравнение селекционеры проводят с лучшими образцами. По итогам этого года кабачок «Ленуца F1» превзошел образцы Тимирязевской сельхозакадемии.