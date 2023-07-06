Внешнеполитическое ведомство Приднестровья ответило на призывы ПА ОБСЕ заменить действующий миротворческий механизм на миссию гражданских наблюдателей, сообщает novostipmr.com . Трансформация миротворческой миссии в Приднестровье невозможна до полного урегулирования молдо-приднестровского конфликта.
МИД Приднестровья ответил на очередные формальные призывы заменить миротворцев на некую «многостороннюю гражданскую миссию». Тем более что печальный опыт уже имеется: в 1992 году гражданские наблюдатели не смогли остановить нападения Молдовы на Бендеры и бросили людей на произвол судьбы. «Как известно, в истории конфликта уже имеется негативный опыт работы миссии гражданских наблюдателей, которые не смогли предотвратить нападение молдавских сил на приднестровский город Бендеры, в результате чего погибли и были ранены сотни приднестровских граждан. Таким образом, ПА ОБСЕ предлагает заменить механизм, на протяжении многих лет успешно справляющийся с поставленными задачами, на формат, который однажды уже доказал свою беспомощность перед лицом угрозы вспышки насилия», — подчеркнули в МИД Приднестровья.
Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что призывы заменить миротворческую миссию в Приднестровье на «многостороннюю гражданскую миссию» воспроизводят старые нарративы стран Запада и не имеют объективных оснований для исполнения.
С 30 июня по 4 июля в Ванкувере прошло заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам которой была принята резолюция, в числе прочего содержащая призыв к преобразованию миротворческой миссии в Приднестровье в «многостороннюю гражданскую миссию».
Российская делегация не принимала участия в заседании, поскольку организаторы и принимающая сторона не смогли дать гарантии обеспечения нормального пребывания в Ванкувере, а также из-за попыток изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений.