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МИД ПМР: Гражданская миссия наблюдателей не смогла предотвратить нападения на Бендеры

МИД ПМР: Гражданская миссия наблюдателей не смогла предотвратить нападения на Бендеры
фото из открытых источников, Бендеры 1992г.

Внешнеполитическое ведомство Приднестровья ответило на призывы ПА ОБСЕ заменить действующий миротворческий механизм на миссию гражданских наблюдателей, сообщает novostipmr.com . Трансформация миротворческой миссии в Приднестровье невозможна до полного урегулирования молдо-приднестровского конфликта.

МИД Приднестровья ответил на очередные формальные призывы заменить миротворцев на некую «многостороннюю гражданскую миссию». Тем более что печальный опыт уже имеется: в 1992 году гражданские наблюдатели не смогли остановить нападения Молдовы на Бендеры и бросили людей на произвол судьбы.

«Как известно, в истории конфликта уже имеется негативный опыт работы миссии гражданских наблюдателей, которые не смогли предотвратить нападение молдавских сил на приднестровский город Бендеры, в результате чего погибли и были ранены сотни приднестровских граждан. Таким образом, ПА ОБСЕ предлагает заменить механизм, на протяжении многих лет успешно справляющийся с поставленными задачами, на формат, который однажды уже доказал свою беспомощность перед лицом угрозы вспышки насилия», — подчеркнули в МИД Приднестровья.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что призывы заменить миротворческую миссию в Приднестровье на «многостороннюю гражданскую миссию» воспроизводят старые нарративы стран Запада и не имеют объективных оснований для исполнения.

С 30 июня по 4 июля в Ванкувере прошло заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам которой была принята резолюция, в числе прочего содержащая призыв к преобразованию миротворческой миссии в Приднестровье в «многостороннюю гражданскую миссию».

Российская делегация не принимала участия в заседании, поскольку организаторы и принимающая сторона не смогли дать гарантии обеспечения нормального пребывания в Ванкувере, а также из-за попыток изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений.
  • Сегодня, 14:38
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