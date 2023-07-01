Очередной факт перемещения наркотического средства был выявлен на таможенном пункте пропуска при въезде из Молдовы на территорию Приднестровья, сообщает пресс-служба ГТК ПМР. Транспортное средство под управлением жителя г. Кишинев было остановлено для таможенного досмотра на ТПП «Дубоссарский мост».
В багажном отделении автомобиля среди личных вещей внимание инспектора привлекла небольшая сумка. Во время проведения предварительного опроса сотрудником постовой службы о наличии товаров, запрещенных к ввозу, ответ водителя был отрицательным.
Фото: ГТК ПМР Более детальный досмотр подтвердил подозрения таможенника: внутри сумки была обнаружена металлическая банка, в ней оказалось вещество растительного происхождения, факт принадлежности к которому и водитель, и пассажир «Мерседеса» ожидаемо отрицали.
Фото: ГТК ПМР
В ходе дальнейших процессуальных действий сотрудниками Дубоссарского отделения управления по борьбе с контрабандой и оперативно-следственной группой Дубоссарского РОВД найденная в вещах задержанного гражданина банка с растительной массой была направлена на экспертизу. Заключение эксперта было однозначным: изъятое вещество является наркотическим средством марихуана. Материалы дела переданы в управление Следственного комитета ПМР г. Дубоссары и Дубоссарского района.