Глава Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации Леонид Манаков в онлайн-режиме обратился к участникам 53-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека в Женеве. В своем выступлении он обратил внимание на ситуацию с массовым нарушением прав населения Приднестровья вследствие блокадно-ограничительных мер со стороны Республики Молдова:
«Молдова прибегла к новым односторонним и недружественным шагам, значительно усилила давление на полумиллионное население Приднестровья, грубо нарушает права и свободы людей, в том числе право на свободу передвижения и возвращение к месту жительства, на личную безопасность и неприкосновенность, на жизнь и здоровье, право на развитие и другие. Подтверждением репрессивной политики Кишинева в отношении приднестровцев стал принятый в Молдове закон о сепаратизме. Данные изменения являются основой для расширения практики уголовного преследования по политическим мотивам и поводом для массовых арестов жителей Приднестровья», цитирует Леонида Манакова novostipmr.com.
Дипломат призвал Совет по правам человека обратить самое пристальное внимание на положение, в котором оказалось население Приднестровья, принять неотложные меры для нормализации ситуации и восстановления нарушенных РМ прав приднестровцев, говорится на сайте МИД ПМР.
«В этой связи предлагаю в дальнейшем направить специальную мониторинговую миссию Совета по правам человека в Приднестровье для ознакомления с ситуацией на месте и подготовки отчета и рекомендаций. Также прошу Совет по правам человека дать соответствующую оценку деструктивным действиям Молдовы, приложить все необходимые усилия для неукоснительного соблюдения Кишиневом всех ранее подписанных соглашений с Приднестровьем», – отметил Леонид Манаков.