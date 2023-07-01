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В Молдове иностранные студенты смогут легально трудиться по облегченным правилам

В Молдове иностранные студенты смогут легально трудиться по облегченным правилам

Иностранные студенты получат право больше работать в Молдове на основании разрешения на временное проживание для учебы. Положения, содержащиеся в законопроекте, позволят гражданам стран ЕС, а также других государств работать в Молдове без разрешения на работу. Инициатива была одобрена парламентом в первом чтении, передает kp.md.

Вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации РМ Дмитрий Алайба заявил, что в настоящее время в республике насчитывается более 5000 иностранных студентов и что, согласно действующему законодательству, им разрешено работать только 10 часов в неделю. Проект предусматривает увеличение лимита до 30 часов в неделю или 1565 часов в год.

Согласно проекту, помимо тех 18 категорий иностранных граждан, которые могут трудоустроиться в Республике Молдова без вида на жительство, это станет также возможно для всех граждан 27 стран-членов ЕС. Кроме того, и для граждан Албании, Соединенных Штатов Америки, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Канады, Швейцарии, Грузии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Норвегии, Сербии, Турции, Украины, Исландии, Израиля, Японии, Южной Кореи и Лихтенштейна.

Законопроект подлежит вынесению на голосование в окончательном чтении.

По данным Национального агентства занятости населения, в 2022 году около 65% компаний частного сектора столкнулись с проблемой нехватки сотрудников.

  • Сегодня, 18:35
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