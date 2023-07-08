Петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского с предложением запретить использование русского языка на территории Украины набрала всего 6 789 голосов, что составляет 27,1% от необходимых 25 000.
Автор петиции — галичанка Марьяна Роик из депрессивного маленького городка Стрый во Львовской области на Западной Украине.
Как пишет Роик, «думаю, пришло время окончательно запретить русский язык на государственном уровне».
Девушка с Западной Украины предлагает запретить преподавать на русском во всех ВУЗах, обязать всех учеников и студентов разговаривать только на украинском, а для иностранцев сделать исключение, разрешив использовать английский язык, сообщает eadaily.com.
Также Роик требует обязать весь обслуживающий персонал разговаривать с клиентами только на украинском языке (как исключение — на английском), «но ни в коем случае не на русском».
Также Роик предлагает не допускать на рабочее место работников и не обслуживать клиентов, если они разговаривают на русском языке.
При этом, русский язык и без того запрещен в ВУЗах и в сфере обслуживания, а на территории Украины действует бывшее доверенное лицо Януковича, а ныне правительственный уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, который и без ее подсказок штрафует за использование русского языка.
По законодательству Украины, если петиция наберет 25 000 голосов, то президент Украины обязан ее рассмотреть. Но в случае с инициативой галичанки Марьяны Роик президент Зеленский не будет рассматривать ее петицию, потому что она не набрала даже 30% от необходимого количества голосов.