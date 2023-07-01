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Японские учёные создали лекарство для роста новых зубов

Японские учёные создали лекарство для роста новых зубов
Фото: открытые источники

Японские ученые создали инновационный препарат, который способен стимулировать рост третьего набора зубов у людей.

Как сообщает японская национальная газета Mainichi Shimbun, клинические испытания препарата планируются начать в июле 2024 года.

Исследования показывают, что человеческий организм обладает потенциалом для роста третьего набора зубов, но этот процесс блокируется белком USAG-1. Ученые разработали нейтрализующее белок антитело, которое может блокировать функции этого белка.

Как отмечают исследователи, препарат предназначен для людей, у которых отсутствует полный набор взрослых зубов из-за врожденных факторов.

Идея вырастить новые зубы – мечта каждого дантиста. Я работал над этим, когда был аспирантом, и был уверен, что смогу это осуществить», – рассказал один из ученых Катсу Такахаши.

По словам Такахаши, он и его коллеги отталкивались от идеи, что раз акулы и некоторые виды рептилий умеют отращивать себе новые зубы, то и у людей может быть такая способность.

Разработанное для этих целей лекарство испытали на грызунах. Эксперимент показал, что препарат действительно стимулировало рост зубов «третьего поколения» у крыс. В настоящее время авторы проекта готовят свое изобретение для использования человеком. Первоочередное применение препарата планируется для лечения пациентов с адентией, но в будущем его использование может быть расширено.
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