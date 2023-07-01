На youtube-канале приднестровского певца Евгения Аврамова появился новый клип на песню «Тают дни», которая была написана в соавторстве с популярным шансонье Игорем Балан. Аранжировку сделал Роман Казаку.
"Пусть каждый в этой песни найдет свою личную историю, кто-то вспомнит молодость, кто то просто задумается о том, что годы быстро летят...", -подписан новый клип исполнителя.
Съёмки клипа проходили в живописных местах Приднестровья. На видео запечатлены: Тирасполь, окрестности сел Красногорка и Бычок Григориопольского района. Главную роль сыграл музыкант группы Аврамов-band Алексей Василакий.