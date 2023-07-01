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Один человек погиб, 15 зданий разрушены в результате самых сильных за последние 20 лет ливней в индийской столице Дели, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на пожарную службу города.
«После сильного дождя в городе в субботу обрушилось 15 домов, один человек погиб», — приводит телеканал слова представителя пожарной службы. Также телеканал со ссылкой на главную метеостанцию Дели отметил, что в субботу выпало самое большое однодневное количество осадков за последние 20 лет.
По данным, телеканала, жители столицы столкнулись с проблемами из-за затопления одного из важнейших деловых и коммерческих районов Дели Коннот-Плейс. Телеканал приводит слова очевидца о том, что «всего несколько часов дождя привели к такой ужасной ситуации».
Затопило район Коннот-Плейс. Это деловой и торговый центр города. Очевидцы утверждают, что дождь шел всего несколько часов. Но за это время выпало 126 мм осадков. Последний раз такой интенсивный дождь фиксировали здесь в 2003 году. А рекорд принадлежит 1948 году, тогда за сутки пролилось 266 мм.
Метеорологи прогнозируют сильные ливни в индийской столице на протяжении ближайших трех суток.
Ранее на этой неделе All India Radio сообщало, что не менее 12 человек в индийском штате Бихар погибли в результате удара молнии и последствий сильных дождей. Департамент метеорологии Индии отметил, что сильный дождь продолжится в ряде районов штата, а департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий в свою очередь предупредил людей, чтобы они не выходили на улицу во время дождя из-за грозы и молнии.