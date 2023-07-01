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Не уступил дорогу и врезался

Не уступил дорогу и врезался
Фото: t.me/mvdpmr

Днём 8 июля в Тирасполе на пересечении улицы Бендерской с переулком 1-м Тракторным произошла авария, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Водитель «Мазды» 19 лет не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу», продолжил движение и врезался в «Митсубиси».

За рулём красной легковушки сидел 18-летний парень, он был пристёгнут, в результате столкновения не пострадал. Рядом, на переднем пассажирском сиденье, находилась девушка 17 лет. Она тоже была пристёгнута, что спасло от серьёзных травм. Врачи диагностировали ушибы ноги и живота. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

По факту ДТП сотрудники столичного отдела ГАИ проводят разбирательство.

Не уступил дорогу и врезался
Фото: t.me/mvdpmr

Не уступил дорогу и врезался
Фото: t.me/mvdpmr
  • Сегодня, 10:48
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