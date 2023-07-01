Днём 8 июля в Тирасполе на пересечении улицы Бендерской с переулком 1-м Тракторным произошла авария, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Водитель «Мазды» 19 лет не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу», продолжил движение и врезался в «Митсубиси».
За рулём красной легковушки сидел 18-летний парень, он был пристёгнут, в результате столкновения не пострадал. Рядом, на переднем пассажирском сиденье, находилась девушка 17 лет. Она тоже была пристёгнута, что спасло от серьёзных травм. Врачи диагностировали ушибы ноги и живота. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
По факту ДТП сотрудники столичного отдела ГАИ проводят разбирательство.