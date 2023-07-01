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Бендерчанин привлечён к уголовной ответственности за ложный донос

Бендерчанин привлечён к уголовной ответственности за ложный донос

Следственными органами Управления СК г.Бендеры завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего Н.В.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.302 УК ПМР (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств обвинения).

Как сообщается на сайте Следственного комитета 3 декабря 2022 года примерно в 19.35 часов сотрудниками госавтоинспекции было выявлено нарушение правил дорожного движения со стороны Н.В, он управлял автомобилем в состоянии явного алкогольного опьянения.

Проходить медицинское освидетельствование категорически отказался. Был отстранён от управления транспортным средством и препровождён в УВД, для документирования правонарушения. На это мужчина реагировал крайне возмущённо, вёл себя дерзко и вызывающе, грозил правоохранителям, что сделает всё возможное, чтоб их уволили.

Сотрудники ДПС продолжили исполнять свои обязанности, при этом фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона, после составления административного протокола мужчина был отпущен домой.

Как выяснилось позже, в отместку милиционерам он в тот же вечер обратился в травмпункт ГУ «БЦГБ» и дежурную часть УВД г.Бендер, где сообщил ложную информацию о том, что в отношении него сотрудниками госавтоинспекции было совершено преступление. Якобы они избили его, и, кроме этого, из его автомобиля пропали денежные средства в сумме 8000 рублей ПМР.

Однако никаких телесных повреждений медики у него не выявили, а свои деньги он вскоре нашёл в автомобиле. После проведённого расследования мужчина был изобличён в совершении ложного доноса.

В результате преступные действия бендерчанина повлекли нарушение нормальной деятельности УВД г.Бендеры, что выразилось в необходимой организации и проведении проверки ложной информации, кроме того причинен моральный вред двум сотрудникам ОГАИ.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.
  • Сегодня, 11:22
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