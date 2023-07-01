Президент Приднестровья провел селекторное совещание с главами государственных администраций городов и районов республики. Традиционно в таких рабочих дискуссиях принимают участие и руководители госорганов, что позволяет не только обмениваться актуальной информацией, но и оперативно принимать решения.
Главы государственных администраций проинформировали о положении дел на местах, динамике поступления доходов в местные бюджеты, текущих и ожидаемых расходах, выполнении социальных обязательств, ходе исполнения программ развития – муниципальных и республиканских. Отдельно каждый докладчик остановился на реализации ФКВ-2023.
Докладывали также о проведенных в отчетный период мероприятиях. Программа была насыщенной и разнообразной, даже несмотря на коррективы, которые внесли погодные условия. В некоторых населенных пунктах культурно-массовые мероприятия, проведение которых предполагалось на открытых площадках, из-за ветреной и дождливой погоды отложили. Речь идет в основном о праздничных программах, посвященных Дню семьи, любви и верности. Они будут реализованы в другие дни. Точные даты назовут позже – с учетом проведения других, запланированных ранее мероприятий, сообщает пресс-служба Главы государства
О последствиях непогоды говорил Владимир Бычков. Возглавляемый им район пострадал от ливня, града и сильных порывов ветра больше других. По словам докладчика, в разных населенных пунктах Каменского района в четверг за полчаса выпало от 10 до 70 мм осадков. Зафиксировано два десятка аварийных отключений электроэнергии. Самые масштабные – в Каменке, Севериновке и Хрустовой. В городе временно без света остались 3500 домовладений, оба села на несколько часов полностью отключились от системы подачи электричества. Аварии были ликвидированы в тот же день. Ветром снесло почти четыре десятка деревьев и повредило девять кровель многоэтажных домов. На восьми объектах ремонтные работы практически завершены, еще один требует серьезных вложений, так как с кооперативной многоэтажки сорвало больше сотни листов шифера. Материалы нашли. Выделяются средства на проведение реконструкции.
Негативные последствия для частных домовладений уточняются. Пока поступило восемь обращений. Многие граждане самостоятельно ликвидировали последствия, констатировал Владимир Бычков по итогам инспекционного объезда района. Есть пострадавшая техника – 6 единиц: два автомобиля в Каменке, оказавшиеся под упавшей елью, а также автотехника (тракторы, экскаватор и легковая машина), находившаяся в транспортном боксе, со здания которого снесло ветром кровлю, в результате чего на технику рухнули колонны. Магистральные дороги были расчищены в тот же день, работы на пострадавших муниципальных участках продолжаются.
О последствиях другой стихии проинформировал глава Григориопольского района. В результате пожара выгорело порядка сорока гектаров пашни. Причины и виновные выясняются. Вадим Красносельский спрашивал о соблюдении на месте ЧП норм пожарной безопасности. В частности, интересовался о выполнении норматива противопожарного межевания. Разделительная полоса – не менее 8 метров. Каждый засеянный сектор – не более 50 гектаров. Оба требования были исполнены.
Еще одна тема, поднятая в ходе совещания при Президенте, – ситуация с бродячими животными. В Слободзее, к примеру, только в последнее время зафиксировано десять случаев нападения собак на граждан, отметил Василий Тищенко. Вадим Красносельский поручил провести тематическое совещание с участием всех заинтересованных сторон. Глава государства подчеркнул, что к решению проблемы надо подходить комплексно. Недостаточно открыть приют для животных. Должен функционировать многопрофильный специализированный центр. Учреждение должно быть республиканским, считает Президент.
Руководитель слободзейской администрации Василий Тищенко сообщил также о предварительной работе, проведенной для организации кругового движения в районе ресторана «Фоишор». К дорожно-строительным работам планируют приступить через три недели. До этого предстоит ликвидировать на этом участке аварийные деревья. Вадим Красносельский призвал не затягивать с реализацией проекта.