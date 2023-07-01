Госавтоинспекторы продолжают проводить массовые проверки водителей на улицах населённых пунктов республики. 10 июля в Тирасполе сотрудники управления ГАИ выписали 14 постановлений – все водители привлечены к админответственности.
Основные виды нарушений: непристёгнутый ремень безопасности, отсутствие страховки, техническая неисправность, при которой запрещена эксплуатация авто, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Два постановления выписаны водителям маршруток за то, что не выдали билеты пассажирам.
Рейды будут проводиться регулярно. Их главная цель – обеспечение безопасности дорожного движения.
Вадим Красносельский: Борьба с системными нарушителями ПДД должна быть комплексной и жёсткой
На совещании у Президента ПМР Вадима Красносельского обсуждали нормативно-правовое обеспечение безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба главы государства.
По мнению Вадима Красносельского, подходы к повышению безопасности участников дорожного движения должны меняться в соответствии с требованиями времени и на основании оценки эффективности действующих норм.
Президент ПМР запросил статистику по ДТП. Министр внутренних дел Виталий Нягу отметил тенденцию к увеличению числа нарушений Правил дорожного движения.
В этом году зарегистрировано больше 50 дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период 2022-го – 44). 31 ДТП произошло в городской черте, 14 – в сельской местности, ещё 7 – вне населённых пунктов. В результате погибли трое граждан, 58 получили ранения.
Из 52 учтенных происшествий 20 наездов на пешеходов (один погиб, 19 травмированы), 16 столкновений транспортных средств (24 человека получили травмы, один скончался), 5 наездов на велосипедистов и 9 – на препятствия (во всех случаях есть пострадавшие). В 47 случаях виновник происшествия – водитель.
За полгода сотрудниками ГАИ выявлено 38 029 нарушений (на тысячу больше, чем за шесть месяцев годом ранее). Среди них 34 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения гражданами, ранее привлекавшимися к ответственности за аналогичное правонарушение. Всего задержано за это время 448 нетрезвых водителей.
Глава МВД также обратил внимание на увеличение числа механических ДТП. Если в первом полугодии 2022 года было зарегистрировано 1213, то в 2023-м уже 1427.
Говоря о профилактических мерах, Виталий Нягу рассказал о проведённых в Тирасполе в ночь на 10 июня и Бендерах 23 июля массовых проверках водителей. Контрольные мероприятия позволили выявить 145 нарушений.
Ещё одна проверочная акция, прошедшая в четыре этапа на территории Бендер, охватила транспортные средства с иностранной регистрацией. В результате обнаружены водители, своевременно не оплатившие штрафы за нарушения, зафиксированные благодаря действию системы «Безопасный город».
В итоге привлечены к админответственности 215 человек. Аналогичные мероприятия запланированы к проведению в других населённых пунктах.
Министр внутренних дел рассказал о законотворческой деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в рамках соответствующей стратегии, утверждённой Президентом ПМР. Виталий Нягу обратил внимание на тот факт, что не все инициативы МВД в данной сфере находят поддержку парламентариев.
Министр также озвучил данные сравнительного анализа, демонстрирующего, насколько жёстче санкции в отношении нарушителей правил дорожного движения в других государствах в сравнении с приднестровскими штрафами. Плюс ко всему во многих странах действует балльная система.
Вадим Красносельский считает такую систему эффективным инструментом профилактики безопасности дорожного движения. Комментируя этот вопрос, глава государства представил следующие данные:
-628 человек привлекались к ответственности за нарушение ПДД 10 и более раз,
- 74 человека – 20 и более раз,
-31 участник дорожного движения – 30 и более раз,
-11 граждан – 40 и более раз,
-13 человек фигурировали в статистике правонарушений на дорогах республики от полусотни до 140 раз.
Борьба с системными нарушителями должна быть комплексной и жёсткой, считает Президент. Речь идет о сохранении здоровья и жизни участников дорожного движения, подчеркнул Вадим Красносельский.
Участники совещания обменялись мнениями и предложениями. Глава государства нацелил на продолжение работы в данном направлении.