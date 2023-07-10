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За неделю отказ на въезд в Молдову получил 221 человек

За неделю отказ на въезд в Молдову получил 221 человек

За период 3-9 июля отказ на въезд в Республику Молдова получил 221 человек, не допущено в страну также более 70 единиц транспорта, об этом 10 июля сообщили в Пограничной полиции республики, передаёт sputniknews.ru

"Отказано во въезде в Республику Молдова 221 иностранному гражданину, а также 72 транспортным средствам. Установлено 331 оперативное задание, из них 11 – по линии Интерпола (граждане, документы, автомобили) и 320 по информации, полученной от национальных правоохранительных органов", – отмечается в релизе.

Кроме того, за указанный период выявлено 220 лиц, нарушивших пограничное и миграционное законодательство Республики Молдова:

40 нарушений режима пограничной зоны;

26 нарушений госграницы, а также несоблюдение сроков пребывания на территории Республики Молдова;

143 нарушения правил дорожного движения;

4 случая незаконного оборота товаров.

По выявленным правонарушениям применены штрафы на сумму в 306 550 леев и взысканы штрафы на сумму 149 225 леев.

За неделю отмечено 431 382 пересечения границы Молодовы, в том числе автотранспортом – 98 276 пересечений.

Наиболее "активной" остается граница с Румынией – 57% от общего числа пересечений. на границе с Украиной отмечено 26% пересечений. На воздушную границу пришлось 17% пересечений.
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