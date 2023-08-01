В Одесской области наблюдается стремительное высыхание правой стороны Хаджибейского лимана. Специалисты экоинспекции устанавливают причины и последствия такого процесса.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, передаёт edinaya-odessa
По информации экоинспекторов, обмеления проходят в селах Хоминка и Егоровка Раздельнянского района Одесской области. На месте работает постоянная комиссия.
«Инспекцией вместе с привлеченными специалистами была проведена предварительная встреча с жителями села Болгарка, и проведено обследование территории, подвергшейся пересыханию. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению причин обмеления» , — говорится в сообщении.