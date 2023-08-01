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В Дойбанах появится дом престарелых

В Дойбанах появится дом престарелых
фото: dubossary.ru

В селе Дойбаны создадут социальное учреждение для одиноких пожилых людей. Его разместят в одном здании с сельской врачебной амбулаторией, сообщили в пресс-службе дубоссарской госадминистрации.

Здание бывшей больницы в селе Дойбаны-1 ввели в эксплуатацию в 1968 году. В начале 2000-х годов во время реорганизации системы здравоохранения больницу закрыли, а в двухэтажном здании оставили только амбулаторную службу и дневной стационар. Инициативу госадминистрации по открытию там дома для одиноко проживающих пожилых людей поддержал Президент ПМР Вадим Красносельский.

Реконструкция здания будет проводиться в несколько этапов. Сейчас меняют кровлю и оконные блоки. Ход работ проверил сегодня глава районной госадминистрации Руслан Чабан.

«Сейчас объект находится в ведомстве Министерства по социальной защите и труду ПМР. Государственная администрация города и района оказывает содействие в осуществлении контроля над проводимыми работами. Объём работ предстоит выполнить большой. В 2022 году был выполнен проект реконструкции здания. В нынешнем году работа над проектом продолжилась, сейчас приступили к реализации первого этапа реконструкции – работам по замене крыши и окон», - прокомментировал Руслан Чабан.

По его словам, в здании оборудуют удобные палаты, рассчитанные на одного-двух человек. Будет своя котельная и пищеблок. Благоустроят также дворовую территорию.

Руслан Чабан подчеркнул, что появление такого социального объекта позволит решить проблему нехватки мест в учреждениях для одиноко проживающих людей не только в районе, но и в республике.

  • Сегодня, 09:28
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