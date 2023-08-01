В селе Дойбаны создадут социальное учреждение для одиноких пожилых людей. Его разместят в одном здании с сельской врачебной амбулаторией, сообщили в пресс-службе дубоссарской госадминистрации.
Здание бывшей больницы в селе Дойбаны-1 ввели в эксплуатацию в 1968 году. В начале 2000-х годов во время реорганизации системы здравоохранения больницу закрыли, а в двухэтажном здании оставили только амбулаторную службу и дневной стационар. Инициативу госадминистрации по открытию там дома для одиноко проживающих пожилых людей поддержал Президент ПМР Вадим Красносельский.
Реконструкция здания будет проводиться в несколько этапов. Сейчас меняют кровлю и оконные блоки. Ход работ проверил сегодня глава районной госадминистрации Руслан Чабан.
«Сейчас объект находится в ведомстве Министерства по социальной защите и труду ПМР. Государственная администрация города и района оказывает содействие в осуществлении контроля над проводимыми работами. Объём работ предстоит выполнить большой. В 2022 году был выполнен проект реконструкции здания. В нынешнем году работа над проектом продолжилась, сейчас приступили к реализации первого этапа реконструкции – работам по замене крыши и окон», - прокомментировал Руслан Чабан.
По его словам, в здании оборудуют удобные палаты, рассчитанные на одного-двух человек. Будет своя котельная и пищеблок. Благоустроят также дворовую территорию.
Руслан Чабан подчеркнул, что появление такого социального объекта позволит решить проблему нехватки мест в учреждениях для одиноко проживающих людей не только в районе, но и в республике.