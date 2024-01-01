Новые тарифы были опубликованы на официальном сайте аэропорта Кишинева.
Первые 15 минут стоянки авто, как и раньше, будут бесплатными, сообщается на сайте аэропорта.
Но если раньше пользователи парковки за час должны были заплатить 10 леев, то сейчас стоимость выросла до 20 леев.
Ранее, оставляя авто на парковке от 10 часов и до 24 часов, приходилось платить 100 леев, то теперь нужно заплатить 200 леев.
Напомним, ранее Аэропорт Кишинева объявил тендер на обустройство новой парковки. Руководство аэропорта сообщало, что основным приоритетом является облегчение пребывания путешественников в Международном аэропорту Кишинева, а также решение проблемы нехватки места на соответствующем сегменте.
Также сообщалось о том, что 75% парковки занято авто из Украины.
После того как в прессе появились сообщения о повышении платы за парковку в Международном аэропорту Кишинева, администратор аэропорта Константин Возиян дал разъяснения по этому поводу.
Он отметил, что все предпринимаемые действия направлены на модернизацию аэропорта и привлечение новых авиакомпаний на молдавский рынок. Возиян отметил, что в течение последних 30 лет 90 % доходов аэропорта составляли аэропортовые сборы и только 8-10 % – внеаэропортовые доходы, такие как парковка, VIP-терминал, аренда, передает radiomoldova.md
"Очевидно, что при такой высокой доле выручки от аэропортовых сборов их снижение с целью сделать аэропорт привлекательным для низкобюджетных авиакомпаний становится невозможным. Напомню, что с 1 июля 2023 года сбор за модернизацию снижен на 50 %, с 01.01.2024 сбор за модернизацию будет полностью исключен, и на последнем этапе продвижения находится Политика стимулирования, которая создаст возможность иметь скидки даже от сниженных сборов еще на 50%. Мы создаем условия для низких цен. Это то, что нужно обществу и национальной экономике", — написал администратор аэропорта на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что по данным Международной ассоциации авиаперевозчиков (МАА), в эффективных аэропортах соотношение между аэропортовыми и внеаэропортовыми доходами составляет 75 %/25 %.
"Как такое возможно? Очень просто – низкие аэропортовые сборы (в угоду низкобюджетным перевозчикам) и дорогие парковки, дорогой кофе, дорогое расположение терминалов, дорогая питьевая вода и все остальное, кроме того, что летать дорого. Кстати, впервые во время жары аэропорт раздает бесплатно воду", — пояснил Константин Возиян.
Он подчеркнул, что для обеспечения модернизации аэропорта, снижения аэропортовых сборов и обеспечения деятельности аэропорта необходимы доходы, которые собираются на модернизацию аэропорта.
"Нам досталось в наследство оборудование на стоянке, которое из-за износа уже практически не функционирует. Замена всей системы может стоить до 300 000 евро. Уверяю, что Служба маркетинга Международного аэропорта Кишинева представит всесторонний анализ деятельности парковки, цены в сравнении с другими местами в Кишиневе и обязательно с другими столичными аэропортами на международном уровне, чтобы обосновать эту цену и более того, то, что даже эта цена является недостаточной, если мы вернемся к стратегии снижения зависимости от аэропортовых сборов", — заявил Возиян.