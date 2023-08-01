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В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
Фото: od.npu.gov.ua
Утром 6 августа на побережье моря в селе Фонтанка в Одесской области произошел оползень, в результате чего засыпало ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
Отмечается, что десятилетний мальчик скончался до приезда "скорой" и спасателей, передает korrespondent.net.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС и медики.
"Продолжается разбор пород оползня, чтобы убедиться, что под ним больше никого нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - подчеркнули правоохранители.
Проводится расследование происшествия.
- Вчера, 22:24
- DTV
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