Украине ввели новую награду для защитников неба под названием Крест Воздушных Сил, сообщает телеграм-канал Military Media Center, передает korrespondent.net.
Медалью будут награждаться зенитно-ракетные, радиотехнические войска и авиация за:
безупречную службу, усердие, разумную инициативу; высокие личные достижения в служебной деятельности; отличные личные показатели в боевой подготовке; выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в развитие Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что при повторном награждении вручается металлическое изображение ромбического знака Заря желтого металла, которое размещается на ленте медали.
"Общее количество награждений не должно превышать трех раз", – уточняется в сообщении.