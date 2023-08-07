Агентство занятости Молдовы представило информацию о вакантных рабочих местах в стране.
На конец июля молдавское Агентство занятости предлагало 11731 вакансию, основная доля приходится на столицу республики, информация представлена на официальном сайте учреждения, сообщает Sputnik
Так, в Кишиневе зарегистрировано 4 525 вакантных рабочих мест. За столицей следует муниципий Бельцы (1 163), на третьем месте – Унгены (961). В пятерку входят также Кагул (343) и Оргеев (253). На Гагаузию приходится 292 вакансии.
Меньше всего рабочих мест предлагают в Дубоссарском (64), Сынжерейском (62) и Дрокиевском (52) районах.
Как отмечают в Нацагентстве занятости, требуются в основном работники с высшим и средним специальным образованием (2 812 вакансий), это 24% от общего числа.
Согласно предоставленной информации, рынок труда испытывает нехватку силовиков: так, в числе представленных вакансий – офицер в области общественного порядка и госбезопасности (215), следователь (167), сотрудник уголовного розыска (148), офицер пограничной охраны (137).
Также вакантны места в сфере медицины и фармацевтики: врач-специалист (98), медсестра-специалист (48), врач общей медицины (33), врач семейной медицины (32), фармацевт (29).
Нехватку специалистов испытывают и в государственных учреждениях (224 предложения).
Для лиц со средним профессиональным образованием и для неквалифицированных рабочих Агентство занятости предлагает 8 919 рабочих мест (76% от общего количества вакансий).