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В Молдове большинство вакансий – для лиц с высшим и средним специальным образованием

В Молдове большинство вакансий – для лиц с высшим и средним специальным образованием
фото: Sputnik / Mihai Caraus

Агентство занятости Молдовы представило информацию о вакантных рабочих местах в стране.

На конец июля молдавское Агентство занятости предлагало 11731 вакансию, основная доля приходится на столицу республики, информация представлена на официальном сайте учреждения, сообщает Sputnik

Так, в Кишиневе зарегистрировано 4 525 вакантных рабочих мест. За столицей следует муниципий Бельцы (1 163), на третьем месте – Унгены (961). В пятерку входят также Кагул (343) и Оргеев (253). На Гагаузию приходится 292 вакансии.

Меньше всего рабочих мест предлагают в Дубоссарском (64), Сынжерейском (62) и Дрокиевском (52) районах.

Как отмечают в Нацагентстве занятости, требуются в основном работники с высшим и средним специальным образованием (2 812 вакансий), это 24% от общего числа.

Согласно предоставленной информации, рынок труда испытывает нехватку силовиков: так, в числе представленных вакансий – офицер в области общественного порядка и госбезопасности (215), следователь (167), сотрудник уголовного розыска (148), офицер пограничной охраны (137).

Также вакантны места в сфере медицины и фармацевтики: врач-специалист (98), медсестра-специалист (48), врач общей медицины (33), врач семейной медицины (32), фармацевт (29).

Нехватку специалистов испытывают и в государственных учреждениях (224 предложения).

Для лиц со средним профессиональным образованием и для неквалифицированных рабочих Агентство занятости предлагает 8 919 рабочих мест (76% от общего количества вакансий).
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