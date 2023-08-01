В Украине разразился скандал из-за громкого заявления бывшего советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, который предлагает сохранить запрет на выезд мужчин за границу и после войны – по крайней мере, на 3 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передаёт korrespondent.net
Такое предложение он аргументировал тем, что после снятия действующих ограничений из страны уедет еще миллион граждан.
"Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще как минимум на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация", – написал Денисенко .
Автор признал, что это нарушение прав человека, но нужно решать, что важнее: частичный запрет на выезд или сохранение нации.
"Сейчас за границей около 7 млн человек, вернётся половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению – лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет, к сожалению», — цитирует Денисенко bloknot.ru.
После поста Денисенко в соцсетях разгорелся скандал. Соотечественники подчёркивают, что многие украинцы болезненно переживают все тяготы текущей ситуации: централизацию телевидения, наличие военной цензуры, ограничения на критику и перемещение. Однако надо понимать, что терпение людей может лопнуть.
«Вместо запретов необходимо создавать условия для комфортной жизни для тех, кто хочет здесь жить», — уверены оппоненты Денисенко.
После волны хейта на такое заявление отреагировала пресс-служба МВД Украины.
"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником Министра внутренних дел", – отметила спикер министерства Марьяна Рева, пишет korrespondent.net.
Также в ведомстве подчеркнули, что озвученное Денисенко предложение запретить мужчинам выезжать из Украины даже после войны является его личным мнением.
После этого сам Денисенко также отреагировал на волну недовольства в Сети. В частности, он отметил, что имел в виду именно "ограничение", а не "запрет".
Хотя приведенные им исключения из "ограничений" предполагают только выезд "на лечение, в том числе ПТСР", а также "право на отпуск за границей, командировки" для "военных, особенно прошедших боевые действия".
Денисенко подчеркнул, что без этих "ограничений" в Украине увеличится доля мигрантов из Азии.
Напомним, срок действия военного положения и мобилизации в Украине продлен еще на 90 суток, по крайней мере, до 15 ноября текущего года.