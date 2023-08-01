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Молдова и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле

Молдова и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле

Молдова и Израиль начали переговоры о подписании соглашения о свободной торговле между странами.

По сообщению израильских СМИ, в частности, об этом было заявлено в ходе встречи, которую провели министр экономики Израиля Нир Баркат и посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман, передает noi.md

Стороны объявили о начале официальных переговоров о свободной торговле между Молдовой и Израилем, отметив, что это приведет к росту экономики обеих стран.

"Это важная веха в наших отношениях с Молдовой. Мы уверены, что соглашение о свободной торговле будет служить нашим взаимным экономическим интересам и создаст новые возможности для роста и сотрудничества", - заявил министр экономики Израиля.

Он отметил, что Молдова, которая находится между Украиной и Румынией, экспортирует в Израиль программное обеспечение, продукты питания, текстиль и одежду. Израильский экспорт в Молдову в основном включает пластмассы, каучук, машины, химические продукты, драгоценные камни и готовые пищевые продукты.

"Соглашение поможет сбалансировать торговлю, товарам будет легче поступать в порты с обеих сторон", - отметил Александр Ройтман.

Стороны обсудили различные аспекты соглашения и выразили готовность его заключить. По оптимистичным прогнозам молдавского посла, соглашение о свободной торговле между Молдовой и Израилем будет подписано максимум через два месяца.

На текущий момент объем торговли между странами не превышает 50 миллионов долларов.
  • Сегодня, 10:33
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