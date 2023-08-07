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В Молдову из Турции нелегально везли оптические приборы
Категория:
Новости дня
фото: таможенная служба РМ
Инцидент произошел в Международном аэропорту Кишинева. Об этом сообщила Таможенная служба Республики Молдова, передаёт
esp.md
В багаже 32-летнего иностранного гражданина, пассажира рейса Стамбул — Кишинев, таможенники обнаружили оптические приборы и аксессуары в количестве 60 единиц, незадекларированные таможенному органу.
Товар изъяли, а иностранцу грозит штраф за несоблюдение таможенных правил.
фото: таможенная служба РМ
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