Новая партия гуманитарной помощи, переданная Республике Молдова Координационным офисом Всемирной организации здравоохранения в Республике Молдова, поступила в медицинский центр г. Тирасполя, информирует noi.md
Распределенная партия состояла из 49 комплектов для обслуживания с кислородными концентраторами, необходимыми для лечения пациентов и поддержания жизненно важных функций организма.
Прием, хранение, учет и распределение медицинских расходных материалов из внешнего пожертвования осуществлялись в соответствии с положениями Постановления Министерства здравоохранения Республики Молдова № 337-d от 3 июля 2023 года.
Напомним, что ранее, 9 февраля, медицинские центры левобережья Днестра и г. Бендеры получили в соответствии с порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Молдова, очередную партию гуманитарной помощи, содержащую средства защиты в соответствии со стандартами качества и безопасности для медицинского персонала: одноразовые резиновые перчатки (1100 шт.), нитриловые перчатки (600 шт.), лицевые защитные щитки (2600 шт.), шприцы (1700 шт.), клинические термометры (4 шт.).