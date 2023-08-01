Dnestr.TV

 
0

Приднестровью передана новая партия медицинской помощи

Приднестровью передана новая партия медицинской помощи

Новая партия гуманитарной помощи, переданная Республике Молдова Координационным офисом Всемирной организации здравоохранения в Республике Молдова, поступила в медицинский центр г. Тирасполя, информирует noi.md

Распределенная партия состояла из 49 комплектов для обслуживания с кислородными концентраторами, необходимыми для лечения пациентов и поддержания жизненно важных функций организма.

Прием, хранение, учет и распределение медицинских расходных материалов из внешнего пожертвования осуществлялись в соответствии с положениями Постановления Министерства здравоохранения Республики Молдова № 337-d от 3 июля 2023 года.

Напомним, что ранее, 9 февраля, медицинские центры левобережья Днестра и г. Бендеры получили в соответствии с порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Молдова, очередную партию гуманитарной помощи, содержащую средства защиты в соответствии со стандартами качества и безопасности для медицинского персонала: одноразовые резиновые перчатки (1100 шт.), нитриловые перчатки (600 шт.), лицевые защитные щитки (2600 шт.), шприцы (1700 шт.), клинические термометры (4 шт.).
  • Вчера, 20:40
  • DTV
  • Просмотров: 57
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна