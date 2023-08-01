Dnestr.TV

 
0

Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской области

Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской области

В Одесской области в 2024 году планируется начать строить новый мост через Днестровский лиман в Затоке. Об этом стало известно на девятнадцатой внеочередной сессии Одесского областного совета VIII созыва, состоявшейся 4 августа 2023 года, информирует odessa-life

Решение о строительстве нового моста вместо разрушенного в Заливе было включено в «Программу социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2023 год и основные направления развития на 2024-2025 годы», которую на заседании сессии поддержал Одесский областной совет.

Введение в действие паромного комплекса «Орловка-Исакча» через Дунай в Измаильском районе и восходящее количество транспорта, пользующегося этой переправой, дают возможность утверждать, что мост через Днестровский лиман не только стратегически важен, но и экономически целесообразен, поскольку сократит дорогу транспортного потока на юг Европы, — отмечено в программе «Программы социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2023 год».

Строительство моста через Днестровский лиман депутаты облсовета указали как приоритетное направление в 2024 году, поэтому финансирование на строительство еще не определено.

Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской области
фото:topwar.ru

Областной совет Одесской области распространил сообщение о ситуации с транспортным сообщением через населённый пункт Затока. Через этот посёлок городского типа проходят автомобильная и железная дороги, в том числе через мост над проливом, отделяющим Днестровской лиман от Чёрного моря.

Одесские чиновники заявили о том, что после нескольких ракетных ударов и применения морского дрона мост в Затоке восстановлению не подлежит. При этом добавляется слово «пока», пишет "Военное обозрение"

Одновременно с этим поступают сообщения об утверждении программы развития Одесской области, включая её транспортную инфраструктуру. Программа эта предусматривает строительство нового моста. Причём пока говорится о строительстве автомобильного моста. Данных о том, что мост будет ещё и железнодорожным, на данный момент нет.

Через мост в Затоке киевский режим активно транспортировал военные грузы, включая бронетехнику и топливо для нужд вооружённых сил. Топливо часто шло через молдавский порт Джурджулешты на Дунае. Теперь, ввиду серьёзных повреждений моста в Затоке, противник использует альтернативный маршрут – автотранспортом по дороге E87, проходящей западнее Днестровского лимана.

Ранее сообщалось, что с начала СВО по мосту в Затоке было нанесено как минимум три ракетных удара и один удар морским дроном. Теперь стало известно, что после этих ударов мост восстановлению не подлежит.
  • Сегодня, 09:32
  • DTV
  • Просмотров: 30
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна