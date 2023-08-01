В Одесской области в 2024 году планируется начать строить новый мост через Днестровский лиман в Затоке. Об этом стало известно на девятнадцатой внеочередной сессии Одесского областного совета VIII созыва, состоявшейся 4 августа 2023 года, информирует odessa-life
Решение о строительстве нового моста вместо разрушенного в Заливе было включено в «Программу социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2023 год и основные направления развития на 2024-2025 годы», которую на заседании сессии поддержал Одесский областной совет.
Введение в действие паромного комплекса «Орловка-Исакча» через Дунай в Измаильском районе и восходящее количество транспорта, пользующегося этой переправой, дают возможность утверждать, что мост через Днестровский лиман не только стратегически важен, но и экономически целесообразен, поскольку сократит дорогу транспортного потока на юг Европы, — отмечено в программе «Программы социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2023 год».
Строительство моста через Днестровский лиман депутаты облсовета указали как приоритетное направление в 2024 году, поэтому финансирование на строительство еще не определено.
фото:topwar.ru
Областной совет Одесской области распространил сообщение о ситуации с транспортным сообщением через населённый пункт Затока. Через этот посёлок городского типа проходят автомобильная и железная дороги, в том числе через мост над проливом, отделяющим Днестровской лиман от Чёрного моря.
Одесские чиновники заявили о том, что после нескольких ракетных ударов и применения морского дрона мост в Затоке восстановлению не подлежит. При этом добавляется слово «пока», пишет "Военное обозрение"
Одновременно с этим поступают сообщения об утверждении программы развития Одесской области, включая её транспортную инфраструктуру. Программа эта предусматривает строительство нового моста. Причём пока говорится о строительстве автомобильного моста. Данных о том, что мост будет ещё и железнодорожным, на данный момент нет.
Через мост в Затоке киевский режим активно транспортировал военные грузы, включая бронетехнику и топливо для нужд вооружённых сил. Топливо часто шло через молдавский порт Джурджулешты на Дунае. Теперь, ввиду серьёзных повреждений моста в Затоке, противник использует альтернативный маршрут – автотранспортом по дороге E87, проходящей западнее Днестровского лимана.
Ранее сообщалось, что с начала СВО по мосту в Затоке было нанесено как минимум три ракетных удара и один удар морским дроном. Теперь стало известно, что после этих ударов мост восстановлению не подлежит.