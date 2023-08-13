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В Раде предложили смягчить языковые нормы для меньшинств, за исключением русских

В Раде предложили смягчить языковые нормы для меньшинств, за исключением русских

Депутаты от партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду Украины проект поправок в закон о национальных меньшинствах, пишет «Страна». Документ предусматривает ряд послаблений, в том числе касающихся использования языка, но они, по задумке законодателей, не будут распространяться на русский язык, передаёт РБК

Поправки предусматривают, что правительство Украины будет определять порядок признания населенных пунктов местом традиционного проживания нацменьшинств. Издание предполагает, что относить населенные пункты к такой категории правительство будет вручную, поскольку норм о процентном соотношении меньшинств и остального населения в них в документе нет.

Для населенных пунктов с таким статусом законопроектом предлагаются языковые послабления в части общения с органами власти и топонимики (географических названий). Там также разрешат распространение рекламы на языках нацменьшинств, но в объеме не большем, чем на государственном (украинском).

Вышеперечисленные изменения предлагается не распространять на язык «государства-агрессора» (Верховная рада признала таковым Россию в 2015 году), т.е русский, пишет «Страна», указывая, что такую норму пропишут в переходных положениях.


Предлагаемые поправки сохраняют упоминание о том, что права и свободы национальных меньшинств могут быть ограничены, когда это «необходимо в демократическом обществе», но добавляют тезис, что это может произойти «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения, защиты прав и свобод других лиц».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах в декабре 2022 года. Его пятой статьей предусмотрено, что гражданам Украины «независимо от этнического происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам (сообществам) гарантируются гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и языковые права и свободы, определенные Конституцией». Принятие этого закона было одним из условий Евросоюза для переговоров с Киевом о вступлении.

  • Сегодня, 08:33
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