Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 15 ноября, следует из данных на сайте Верховной рады. Украинский лидер внес документ в Раду еще в июле, срок действия военного положения истекал 18 августа.
29 октября на Украине должны были состояться парламентские выборы, однако ст. 19 украинской Конституции запрещает их проведение во время военного положения. О том, что выборы при военном положении невозможны, напоминал и сам украинский президент в мае, сообщает РБК
Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине была объявлена Зеленским 24 февраля, в день начала российской военной операции. Конституция Украины также запрещает во время военного положения проведение президентских выборов, выборов в органы местного самоуправления и референдумов. Президентские выборы на Украине запланированы на март 2024 года.
Мобилизация в Украине на сегодня продолжается, и ряды военнослужащих еще должны пополнить сотни тысяч человек. Некоторые воины год-полтора находятся на передовых позициях, им физиологически нужно восстановление, рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, пишет unian.net
"...А чтобы это сделать, их надо в этих окопах кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать", - отметил волонтер.
Активист добавил, что Украина за 1,5 года потеряла безвозвратно или из-за ранения очень большое количество мотивированных и подготовленных людей, которые имели боевой опыт.
Также сообщалось, что в украинской армии сейчас высок спрос на специалистов, владеющих иностранными языками - в частности, английским, немецким и французским.
Люди со знанием языков нужны для сотрудничества с инструкторами из других стран, которые обучают украинских военных обращению с новыми видами вооружения. Поэтому во время мобилизации обращают внимание и призывают именно тех, кто на высоком уровне владеет иностранными языками.
Кроме того, украинской армии всегда нужны водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу - инструкторы и стрелки, IT-специалисты. Но прежде всего повестки в августе 2023 будут получать военнообязанные мужчины с боевым опытом, а уже потом - люди с определенными специальностями.