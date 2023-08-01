Украинские аграрии намолотили 27,3 млн тонн зерна нового урожая. На Полтавщине, Виннитчине и Одесщине уже завершен сбор ранних зерновых. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передаёт korrespondent.net
По состоянию на вторую половину августа урожай собран на площади 6 185,1 тыс. га при урожайности 44,1 ц/га, намолочено 27,26 млн т ранних зерновых культур.
В частности, пшеницу обмолотили на 4 384 тыс. га (урожайность - 47,5 ц/га), намолочено 20,82 млн т.
Ячменя собрали 5,57 млн т (обмолочено 1 398 тыс. га при урожайности 39,8 ц/га), гороха - 379,1 тыс. тонн (обмолочено 152,2 тыс. га при урожайности 24,9 ц/га).
Также аграрии намолотили 2,81 тыс. т проса (обмолочено 2,32 тыс. га при урожайности 12,1 ц/га). Гречку пока собрали на 0,08 тыс. га (урожайность - 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тыс. т.
Что касается других зерновых и зернобобовых культур, их собрали с 249 тыс. га, намолотив 492,1 тыс. т зерна.
Ранее korrespondent.net сообщил, что Румыния планирует организовать транзит 60% зерна Украины.
Румыния надеется организовать транзит более 60% зерна из Украины. Об этом сказал премьер Румынии Марчел Чолаку после встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в Бухаресте в пятницу, 18 августа.
"Мы надеемся, что более 60% общего объема экспорта украинского зерна будет проходить через Румынию", - заявил он.
Чолаку рассказал, что Румыния улучшит свою инфраструктуру путей сообщения всех видов транспорта, а также на пограничных переходах.
Также он заверил, что Румыния, которая является одним из крупнейших экспортеров зерна в ЕС, сбалансирует усилия по увеличению транзита украинского зерна на международные рынки, чтобы защитить местных фермеров.
Напомним, Румыния планирует удвоить мощности для транзита зерна из Украины. Бухарест обещает провести "оптимизацию" использования Сулинского канала, где расположены дунайские порты Украины.