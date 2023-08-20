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На одесском пляже обнаружили мину

На одесском пляже обнаружили мину
фото: edinaya-odessa.org

20 августа, у одного из городских пляжей чрезвычайники обнаружили мину. С побережья эвакуировали людей.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, а затем подтвердили в одесской мэрии, передает RegioNews.

Мину прибило недалеко от пляжа "Ланжерон", расположенного в центре города. Стоит отметить, что этот пляж военные и местные власти не внесли в список разрешенных для посещения.

"Об обнаружении подозрительного предмета в прибрежных водах одного из пляжей Одессы информируем, что согласно сообщению на оперативную линию 102 от неравнодушных граждан, в толще воды был обнаружен предмет внешне похожий на речную якорную мину. Силами полиции было обеспечено уведомление людей об вероятности предложений эвакуироваться на безопасное расстояние. Для обследования и идентификации подозрительного предмета направлены специалисты ГСЧС", - говорится в сообщении официального Telegram-канала властей Одессы.

В сообщении напоминают, что минная опасность остается достаточно высокой, в море много морских мин, разбросанных врагом еще с начала полномасштабного вторжения, а также возможные обнаружения речных, что принесло с последствиями большого наводнения после подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, 12 августа в Одессе первые шесть пляжей официально открыли для купания. Людям разрешено купаться с 08:00 до 20:00.
  • Сегодня, 11:23
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