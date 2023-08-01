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В военкоматах Украины прошли массовые обыски

В военкоматах Украины прошли массовые обыски
фото: theins.ru

Правоохранительные органы провели обыски более чем в 200 военкоматах (ТЦК) по всей Украине, в частности в Винницкой, Черкасской и Киевской областях, после того, как выявили масштабные коррупционные схемы. Об этом сообщил Офис генпрокурора страны и Государственное бюро расследований Украины, передаёт The Insider

«Установлено 388 человек, в отношении которых есть сомнения относительно законности получения ими постановлений военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и тому подобное», — говорится в пресс-релизе ГБР.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить всех областных военкомов и заменить их военными, которые побывали на фронте и принимали участие в боевых действиях. А 17 августа подписал необходимый указ. Назначать новых военкомов было поручено главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в разговоре с The Insider счел такие действия президента не совсем профессиональными:

«Это решит проблему только частично. Причем решит ее в ближнесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе это ухудшит ситуацию, потому что людей, которых назначат на место военкомов, поставят перед дилеммой: либо они должны ломать систему, что фактически нереально в одиночку в каждом военкомате отдельно, либо они должны будут сломаться под эту систему, либо уйти. Мы это уже наблюдали очень красиво в новой полиции. Помните, какие надежды мы возлагали на новую национальную полицию? Фактически же эти ожидания не оправдались в том объеме, которого хотело общество.
При чём тут Залужный? Залужный — это главнокомандующий вооруженных сил. За территориальные центры комплектования отвечает Сырский, командующий сухопутными войсками. Я думаю, что это решение созрело в Офисе президента. Если оно будет провалено, то ответственность будет на Залужном, потому что президент поручает ему. С одной стороны, президент имеет право поручить кому угодно что угодно, но, с другой стороны, есть сферы ответственности. У Залужного мало дел, что ли? У него война на носу. Ему надо тянуть организацию и планирование боевых действий.
Я думаю, что на него возложена ответственность, потому что мера даже не половинчатая, а четвертичная. Если вы хотите в системе комплектования поменять или уменьшить долю коррупционной составляющей, то надо полностью менять персонал военкоматов — всех военкомов, всех заместителей, всех начальников отделений в этом военкомате. Для рядового персонала — переаттестация. И вот это действительно была бы кардинальная попытка решить проблему. Уволить всех военкомов? Я не удивлюсь, что некоторые военкомы через пару месяцев восстановятся через суд, потому что увольнение было незаконным».

22 июля 2023 года президент Украины заявил о необходимости проверок в ТЦК, после того как бывшему начальнику ТЦК Одесской области Евгению Борисову предъявили подозрение в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Борисов получил взятки на сумму более 188 млн гривен.
  • Сегодня, 09:44
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