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В БРИКС официально пригласили шесть новых стран

В БРИКС официально пригласили шесть новых стран
фото из интернета

Лидеры стран БРИКС договорились пригласить в объединение шесть новых стран, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите в Йоханнесбурге, информирует sputniknews.ru

"Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", – объявил Рамафоса.

Они станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года, когда председательство в БРИКС перейдет к России, передаёт РБК

Президент ЮАР отметил, что прием новых членов — это первая фаза расширения "Пятерки", другие фазы последуют.

Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС, отметил президент России Владимир Путин, выступая на саммите по видеосвязи.

"Хотел бы поблагодарить наших южноафриканских друзей за то, что они сделали в ходе совместной работы, имею в виду работу по согласованию деклараций. Должен отметить, что, как выяснилось, эта работа была непростой", — добавил российский лидер.

Расширение "Пятерки" приветствовал и премьер Индии Нарендра Моди. Как он указал в своей речи, его страна всегда считала, что появление новых членов укрепит БРИКС как организацию и придаст новый импульс общим усилиям.

В МИД ЮАР ранее сообщали, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 государства, еще несколько выразили свою заинтересованность на неофициальном уровне.

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.

Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что БРИКС запустил процесс расширения, так как видит в этом позитивную силу, способную стать «одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка». Путин на заседании лидеров объединения 23 августа отметил, что Россия, которая будет председательствовать в БРИКС в 2024 году, готова способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в том числе тех, которые касаются расширения блока.

О том, что на саммите БРИКС в ЮАР нескольким странам могут предложить присоединиться к блоку, со ссылкой на источники писала Financial Times. При этом вопрос расширения союза вызывает разногласия между Китаем и Индией, заявили FT источники, знакомые с позициями Пекина и Нью-Дели. По информации издания, страны — участницы БРИКС по-разному видят будущее союза и не могут договориться, должен ли блок заниматься защитой развивающихся рынков или же быть политической силой, открыто противостоящей странам Запада. Если на страны БРИКС будет приходиться такая же доля мирового ВВП, как и на государства G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония), коллективный голос Африки и Глобального Юга в мире станет сильнее, заявил FT неназванный китайский чиновник. При этом в ЮАР считают «крайне неправильным» расценивать потенциальное расширение БРИКС как антизападный шаг.

15-й саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в южноафриканском Йоханнесбурге.

  • Вчера, 16:25
  • DTV
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