На прошедшем 24 августа заседании Правительства ПМР были утверждены более 10 нормативно-правовых актов, которые касаются предельных уровней тарифов на платные услуг муниципальных и государственных учреждений, сообщила пресс-служба Правительства Приднестровья
Как отметил первый вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, эти уровни были утверждены в соответствии с Законом «О ценах» и действующими методиками.
В основной массе стоимость услуг останется неизменной – на уровне 2023 года. Однако повышение тарифов коснется ГУ «Центр по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции», цена увеличится на 2-3%. Данные действия обусловлены корректировкой на уровень инфляции.
Кроме того, как сообщила пресс-служба Правительства ПМР, есть изменения в ценовой политике муниципальных учреждений. Как было отмечено, по ним давно не проводилось калькулирование себестоимости. Например, в Дубоссарах цена на билеты в музей не повышалась на протяжении многих лет. Такая же ситуация наблюдается в республиканском Центре олимпийской подготовки, стоимость образовательных услуг которого была неизменной последние годы.
Кроме того, тарифы на одноименные услуги в разных городах и районах отличаются. Это связано с тем, что на территории республики муниципальные учреждения не универсализированы, а стоимость услуг складывается из разных факторов: заработная плата работников, специфика прочих расходов и другое. Учитывая особенности работы каждого учреждения, был установлен соответствующий предельный тариф. Изменения позволят организациям получать дополнительный доход, что приведет к повышению качества не только оказываемых услуг, но и основной деятельности.
«В целом системного увеличения нет, но есть актуализация, – подчеркнул Сергей Оболоник. – Существенных изменений не произошло».
Отдельно участники заседания остановились на порядке расчета стоимости услуг Управления вневедомственной охраны МВД. Ранее при проведении проверок у Счетной палаты возникали некоторые вопросы, касающиеся методики формирования тарифов. Как доложил глава Минэкономразвития, сегодня ведется активная работа с профильными ведомствами по определению способа расчета стоимости услуг.