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Животноводческие организации Приднестровья продолжают получать господдержку

Животноводческие организации Приднестровья продолжают получать господдержку
фото: ecology-pmr.org

23 августа 2023 года осуществлен выезд комиссии на молочно-товарную ферму ООО «Фиальт-Агро», находящуюся в селе Зозуляны Рыбницкого района. Основанием послужило обращение предприятия о получении субсидий на импортных нетелей, сообщает пресс-служба Минсельхозв

В состав комиссии вошли сотрудники Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья, специалисты ветеринарной службы подведомственного министерству ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» по Рыбницкому району и г. Рыбница.

Цель работы комиссии - изучение на месте объекта субсидирования (нетели), его состояния, условий содержания, кормления и дальнейшего развития.

Члены комиссии отметили, что ввезенные на территорию республики, животные породы «голшино-фризская» в количестве 30 голов находятся в удовлетворительном состоянии.

Нетелям созданы благоприятные условия содержания и обеспечено сбалансированное кормление, зооветеринарное обслуживание. Животные благополучные по заразным болезням, проведены необходимые диагностические и профилактические ветеринарно-санитарные мероприятия.

Идентификационные номера на ушных бирках животных полностью совпали с номерами, указанными в зоотехнических сертификатах и паспортах указанных животных.

По результатам работы комиссии составлен акт и принято решение о включении ООО «Фиальт-Агро» в Реестр получателей субсидий за 2023 год.
  • Вчера, 17:53
  • DTV
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