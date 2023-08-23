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В Днестре обнаружены съедобные лягушки, способные саморазмножаться

В Днестре обнаружены съедобные лягушки, способные саморазмножаться
фото: simoncurtis/Twitter

Группа российских ученых, в состав которой вошли исследователи из Института цитологии (ИНЦ) РАН, обнаружила необычные системы размножения у лягушек, которые меняют представление об эволюции животных. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ИНЦ РАН.

«Зеленые (или водные) лягушки широко распространены в Евразии, а один из видов, съедобная лягушка, даже является традиционным деликатесом французской кухни. Однако, как оказалось, этот вид крайне необычен с точки зрения генетики и способа его воспроизводства. Все особи этого вида представляют собой гибридов первого поколения, которые способны размножаться в естественной среде обитания и производить себе подобных гибридов», – рассказывает заведующий лабораторией стабильности хромосом и микроэволюции генома ИНЦ РАН Спартак Литвинчук.

Гибридное видообразование свойственно значительной части растений, однако большинство гибридов как растений, так и животных являются стерильными, — то есть гибриды, полученные в первом поколении, не способны размножаться.

Необычные системы размножения зеленых лягушек были найдены в долине реки Днестр в Молдове.

Гибридная съедобная лягушка здесь представлена только самцами (самки крайне редки), примерно половина из которых стерильна. Однако гибридные особи, способные к размножению, скрещиваются с самками другого вида, живущими с ними совместно, и их потомство представлено только гибридами.

«Можно сказать, что эти самцы «воруют» гаметы у другого вида для воспроизводства себе подобных самцов. Причем «воровское» воспроизводство у этих лягушек иногда бывает настолько успешным, что в некоторых местах гибриды полностью вытесняют родительские виды, лишаясь таким образом возможности самим воспроизводиться», — объясняет Спартак Литвинчук.

Внешне гибридный вид не сильно отличается от обычных родительских видов зеленых лягушек. Основные отличия связаны с их генетическими особенностями и количеством ДНК в их клетках. Поэтому для их изучения исследователи, наряду с традиционными генетическими методами, применяли метод проточной ДНК цитометрии.

«Сейчас мы ведем работу над тем, чтобы выяснить причины гибридизации зеленых лягушек. Наверняка большую роль в этом процессе играет экологический фактор», – поясняет Спартак Литвинчук.
  • Вчера, 18:01
  • DTV
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