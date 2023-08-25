Президент Молдовы Майя Санду опубликовала поздравление Украины с Днем независимости на фоне детей из хора, держащих украинские флаги с перепутанными цветами.
Как отмечается в пресс-релизе, Молдова под руководством Санду относится к Украине "с глубоким уважением" не только как к соседу, но и как к "символу надежды", сообщает РИА Новости
На опубликованном фото Санду стоит в окружении детей из хора, которые держат в руках флаги Молдавии, ЕС и Украины, при этом цвета последних оказались перепутанными: сверху – желтый, снизу – синий, в то время как на реальном флаге Украины они расположены наоборот.
Кроме того, в релизе указано, что что детский хор исполнил песню "Червона калина", которая считается гимном украинских националистических формирований.
Как сообщает ipn.mdМайя Санду получит премию "Борец за свободу 2023 года" от CEPA.
Церемония состоится на форуме CEPA 26-29 сентября, на котором Майя Санду приглашена в качестве выступающего, передает ipn.md
„Мы гордимся тем, что вручаем премию „Борец за свободу” 2023 года президенту Майе Санду за лидерство в борьбе с гибридным нападением России на Молдову, за поддержку борьбы за свободу Украины и за поддержку демократических ценностей”, - говорится в сообщении организации в Facebook.
Форум Центра анализа европейских политик 2023 года будет проходить под лозунгом: „Победа в войне. Обретение мира”. По словам организаторов, в рамках мероприятия состоится серия дебатов, посвященных трансатлантической реакции на российскую войну в Украине и тому, как превратить единство в действие, укрепить коллективную безопасность и добиться постоянного процветания.
Центр анализа европейских политик отмечает на своей веб-странице, что работает над обеспечением прочного и устойчивого трансатлантического альянса, основанного на демократических ценностях и принципах, со стратегическим видением и политическим влиянием.
CEPA является непартийной некоммерческой организаций с деятельностью в области публичных политик.