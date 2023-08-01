Грузовым поездам разрешили проезд по маршруту «Этулия – Рени – Джурджулешты» без остановки. Ранее поезда останавливались у Рени на трое суток.
Как сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, 24 августа Верховная Рада Украины приняла ратификацию изменений в соглашение между двумя правительствами: Украины и Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта. Эти изменения обещают улучшение в транзитных перевозках для грузовых поездов между обеими странами, информирует edinaya-odessa.org
Одной из важнейших новаций является изменение условий для транзитных перевозок на участке Этулия (Молдова – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова). Теперь грузовые поезда смогут путешествовать по этому маршрутному участку без трехсуточной остановки в Рени. Новое правило касается подвижного состава всех форм собственности и всех видов грузов, которые передвигаются между станциями Молдова и Украины или следуют транзитом через их территории в направлении молдавского Джурджулешты и румынского Галац-Ларга.
Вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил: "эти изменения позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера. Вместе с тем мы сосредотачиваем усилия на восстановлении и развитии инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов".
Кроме того, принятые изменения улучшат пропускную способность пунктов пропуска Фрикацей-Этулия и Рени-Джурджулешты, что будет способствовать общему увеличению торговли и транзита между Украиной и Молдовой.
По мнению специалистов, нововведения в пересечении границы должны оказать положительное влияние на экономику и логистику обеих стран.