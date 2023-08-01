Dnestr.TV

 
0

Украина и Молдова усовершенствовали процедуру пересечения границы для грузовых поездов

Украина и Молдова усовершенствовали процедуру пересечения границы для грузовых поездов

Грузовым поездам разрешили проезд по маршруту «Этулия – Рени – Джурджулешты» без остановки. Ранее поезда останавливались у Рени на трое суток.

Как сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, 24 августа Верховная Рада Украины приняла ратификацию изменений в соглашение между двумя правительствами: Украины и Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта. Эти изменения обещают улучшение в транзитных перевозках для грузовых поездов между обеими странами, информирует edinaya-odessa.org

Одной из важнейших новаций является изменение условий для транзитных перевозок на участке Этулия (Молдова – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова). Теперь грузовые поезда смогут путешествовать по этому маршрутному участку без трехсуточной остановки в Рени. Новое правило касается подвижного состава всех форм собственности и всех видов грузов, которые передвигаются между станциями Молдова и Украины или следуют транзитом через их территории в направлении молдавского Джурджулешты и румынского Галац-Ларга.

Вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил: "эти изменения позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера. Вместе с тем мы сосредотачиваем усилия на восстановлении и развитии инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов".

Кроме того, принятые изменения улучшат пропускную способность пунктов пропуска Фрикацей-Этулия и Рени-Джурджулешты, что будет способствовать общему увеличению торговли и транзита между Украиной и Молдовой.

По мнению специалистов, нововведения в пересечении границы должны оказать положительное влияние на экономику и логистику обеих стран.
  • Сегодня, 21:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна