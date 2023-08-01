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ГТК ПМР: До 1 сентября экспорт лука не ограничивается

ГТК ПМР: До 1 сентября экспорт лука не ограничивается

Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов о решении, принятом 18 августа 2023 года Специальной комиссией при Правительстве по регулированию вывоза из ПМР в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров.

Возможность вывоза из Приднестровья лука репчатого (код ТН ВЭД 0703 10) установлена без ограничений до 1 сентября для всех потенциальных экспортеров, передает пресс-служба ГТК ПМР.

В то же время ГТК напоминает участникам ВЭД о том, что таможенное оформление продовольственных товаров, указанных в пункте 2 Указа Президента ПМР от 30 марта 2022 года № 113 «О запрете вывоза из Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров», производится исключительно при наличии решения Специальной комиссии о возможности их вывоза из ПМР и документов, подтверждающих оплату товара в соответствии с внешнеэкономическим договором.
  • Сегодня, 08:43
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