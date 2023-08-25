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Власти Дании запретят акции с сожжением Корана

Власти Дании запретят акции с сожжением Корана
Фото: Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Дания введет уголовную ответственность за акции с сожжением Корана. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции страны, передает gazeta.ru.

«Правительство введет уголовную ответственность за ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное религиозное значение», — говорится в пресс-релизе.

Согласно законопроекту, преступлением будет считаться, например, публичное сожжение Библии или Корана.

«Мы видели много сожжений Корана в Дании. Это издевательские действия, которые наносят ущерб безопасности датчан как за границей, так и дома», — заявил датский министр юстиции Петер Хуммельгаард.

По его словам, в связи с этим правительство выдвинуло законопроект, целью которого является криминализация подобного поведения.

До этого МИД Турции в четвертый раз за месяц вызвал дипломата из Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене.

Ранее в Швеции были поданы новые заявки на акции по сожжению Корана.
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