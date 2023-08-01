Мероприятие пройдёт 21 сентября, в городском Дворце культуры им. П. Ткаченко.
«Ярмарка вакансий проводится с целью ознакомления граждан, ищущих работу или желающих сменить её, с имеющимися вакансиями. Соискатели получат шанс пройти сразу несколько собеседований и сделать свой выбор в пользу будущего трудоустройства. Работодатели смогут пополнить трудовые ряды.», - рассказали в городской Службе занятости, пишет newspmr.com.
Этим летом в Бендерская служба занятости оказала помощь в трудоустройстве порядка четырем сотням школьников. Это почти на четверть больше показателя годичной давности.
Следует отметить, что программа летнего трудоустройства несовершеннолетних в Приднестровье действует с 2004 года. По условиям трудоустройства, школьники в возрасте от 14 до 18 лет работают по четыре часа в день. Программа финансируется из средств Единого Государственного фонда социального страхования ПМР.
Программа службы занятости городского Центра социального страхования и социальной защиты предоставила возможности сотням бендерских подростков получить первый трудовой опыт, заработать деньги на текущие карманные расходы и, вообще, с пользой провести время. Специалисты ведомства констатируют, что желающих поработать летом с каждым годом становится всё больше. Заявок еще на четверть фиксируется больше, чем имеется в наличии рабочих мест. В этом летнем сезоне расширился и перечень мест для трудоустройства несовершеннолетних.
По словам руководства Центра социального страхования и социальной защиты г. Бендеры, что в этом году с центром начали сотрудничать новые учреждения. Это ДК имени Ткаченко, сельские советы Гиски и Протягайловки, детские сады и музей, а также предприятия «Бендерский хлеб» и «Коммуналдорсервис».
А еще в текущем году впервые поступили заявки от Дворца Детского и юношеского творчества «Буревестник» и летнего детского лагеря «Интенсив», где подростки работали в качестве аниматоров.
В службе занятости Бендерского центра социального страхования и социальной защиты оценивают программу летней занятости несовершеннолетних, как один из успешных проектов, реализация которого продолжится.