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Energocom и МГРЭС согласовали график поставок электроэнергии в сентябре

Energocom и МГРЭС согласовали график поставок электроэнергии в сентябре
Фото: открытые источники

Energocom и Молдавская ГРЭС Приднестровья согласовали график поставок электроэнергии в сентябре на правобережье. Таким образом, МГРЭС обеспечит около 302 тыс. МВтч из общей прогнозируемой потребности в 334 тыс. МВтч, сообщает moldpres.md.

В то же время еще около 13,4 тыс. МВтч будут закуплены у производителей возобновляемой энергии и городских теплоэлектростанций (CET), остальная часть потребности в энергии будет покрыта за счет покупки через румынскую фондовую биржу OPCOM.

В "Энергокоме" уточнили, что закупка электроэнергии у МГРЭС будет осуществляться на основе действующего до 1 сентября договора включительно, соответственно, ее цена останется неизменной.

Недавно министерство энергетики Республики Молдова инициировало переговоры с МГРЭС о продлении контракта на поставку электроэнергии, начиная с октября этого года. При этом в целях диверсификации источников поставок электроэнергии S.A. Энергоком ищет новых поставщиков.

В августе "Энергоком" сообщил, что планирует закупить у МГРЭС 311 тыс. МВтч, а в июле - 314 тыс. МВтч, что покрывает 98% потребительских потребностей правобережья Днестра.

В конце марта этого года Energocom подписал новый контракт сроком на полгода на закупку электроэнергии у Молдавской ГРЭС по цене 66 долларов/МВтч.
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