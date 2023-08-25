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За три месяца сотрудники Службы госнадзора выявили очаги амброзии на 23 га

За три месяца сотрудники Службы госнадзора выявили очаги амброзии на 23 га

На территориях населённых пунктов обнаружено 251 нарушение требований фитосанитарного законодательства.

За три месяца (с 15 мая по 21 августа) специалисты Службы государственного надзора Министерства юстиции провели 430 внеплановых мероприятий по контролю за произрастанием амброзии. Выявлено 251 нарушение требований фитосанитарного законодательства, а именно непроведение профилактических и ликвидационных мероприятий, направленных на предупреждение распространения карантинных объектов..

Всего сотрудники Службы госнадзора обследовали более 745 га площадей на территориях населённых пунктов. Очаги произрастания карантинных объектов обнаружены на 23 га, сообщили в ведомстве.

Большая часть выявленных нарушений (237) была устранена своевременно. Но все же было выдано 20 Предписаний о необходимости устранения выявленных нарушений в кратчайшие сроки и уничтожить амброзию полыннолистную в полном объеме. Из этих 20 Предписаний 11 уже исполнены в полном объеме.

Службой государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики в ближайшее время будут проведены 7 внеплановых мероприятий по контролю(надзору) за исполнением ранее выданных Предписаний.

При выявлении очагов произрастания амброзии полыннолистной на территориях населённых пунктов можно обратиться в Службу государственного надзора Министерства юстиции ПМР по следующим номерам телефонов:

г. Тирасполь: 0 (533) 27423, 0 (533) 23214;
г. Бендеры: 0 (552) 43271;
г. Григориополь: 0 (210) 34151;
г. Дубоссары: 0 (215) 34577;
г. Рыбница: 0 (555) 33243, 0 (555) 34340;
г. Каменка: 0 (216) 20926.
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