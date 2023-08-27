Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух, заявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица в 13 километрах от столицы Румынии. Пострадали 57 человек. Генпрокуратуры Румынии возбудила уголовное дело, передает ria.ru.
"Сейчас коллеги из Флоряски (больница в Бухаресте - ред.) подтвердили еще одну смерть. Первым погиб мужчина, который не обгорел, у него был сердечный приступ. Сейчас мы говорим о первой смерти от ожогов. Она жена того, кто скончался вчера", - заявил Арафат журналистам.
По его словам, у пациентки было обожжено 95% поверхности тела.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана комиссия, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.