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Во Франции повысили пенсионный возраст

Во Франции повысили пенсионный возраст

С 1 сентября вступает в силу ряд декретов правительства Франции, которые были приняты в рамках пенсионной реформы. Одним из ключевых изменений станет повышение пенсионного возраста, передает gazeta.ru ссылаясь на ТАСС.

С начала осени минимальный возраст выхода на пенсию для получения выплат в полном объеме будет составлять не 62 года, а 62 года и три месяца. По задумке властей, каждый год этот порог будет увеличиваться на три месяца и к 2030 году этот показатель будет доведен до 64 лет.

Также, чтобы получить пенсию в полном объеме, французским гражданам придется дольше работать, так как к 2027 году необходимый трудовой стаж для большинства пенсионных режимов вырастет с 42 до 43 лет.

Одновременно с этим произойдет переоценка пенсий для тех, кто получает минимально возможную или близкую к ней сумму. Прибавка к ней составит до €100.

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о пенсионной реформе 15 апреля.

В мае министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что не менее 540 человек задержаны по всей стране во время беспорядков, произошедших на первомайских акциях протеста против пенсионной реформы

Ранее Макрона освистали на параде в Париже.
  • Сегодня, 11:44
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