Международное сообщество должно отказаться от деления государств на развитые и развивающиеся. Такое заявление в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии сделал президент Индонезии Джоко Видодо, передает ТАСС со ссылкой на секретариат главы государства.
В своей речи лидер республики отметил, что Джакарта активно продвигает интересы «Глобального Юга» на международной арене. При этом власти страны приветствуют более широкое региональное представительство и в связи с этим поддерживают идею вступления Африканского союза в «двадцатку», подчеркнул Видодо, сообщает gazeta.ru.
«Нам необходимо положить конец дихотомии, которая разделяет [мир] на север и юг, развитые и развивающиеся [страны], на восток и запад», — добавил президент.
Саммит G20 проходит в Индии с 9 по 10 сентября. В субботу после длительного обсуждения и согласования удалось принять итоговое совместное заявление. Индонезия председательствовала в "двадцатке" в прошлом году.