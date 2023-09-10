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Президент Индонезии призвал отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся

Президент Индонезии призвал отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся
Фото: Global Look Press

Международное сообщество должно отказаться от деления государств на развитые и развивающиеся. Такое заявление в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии сделал президент Индонезии Джоко Видодо, передает ТАСС со ссылкой на секретариат главы государства.

В своей речи лидер республики отметил, что Джакарта активно продвигает интересы «Глобального Юга» на международной арене. При этом власти страны приветствуют более широкое региональное представительство и в связи с этим поддерживают идею вступления Африканского союза в «двадцатку», подчеркнул Видодо, сообщает gazeta.ru.

«Нам необходимо положить конец дихотомии, которая разделяет [мир] на север и юг, развитые и развивающиеся [страны], на восток и запад», — добавил президент.

Саммит G20 проходит в Индии с 9 по 10 сентября. В субботу после длительного обсуждения и согласования удалось принять итоговое совместное заявление. Индонезия председательствовала в "двадцатке" в прошлом году.
  • Вчера, 16:20
  • DTV
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