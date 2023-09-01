Фото: socialistii.md/ депутат парламента Молдовы от ПСРМ Адриан Албу
Представители нынешней власти в Молдове "делают бизнес" на румынизации страны, но подавляющее большинство граждан ее не поддерживает. Об этом заявил ТАСС депутат парламента Молдовы от Партии социалистов Республики Молдова, выдвинутый кандидатом на пост мэра Кишинева, Адриан Албу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Румынизация Молдовы - это уже старая очень тема, и она всегда продвигается определенными политическими силами. Я даже скажу, что в моем видении они делают на этом бизнес. Они просто говорят: это румынизация, и давайте деньги на нее", - указал парламентарий.
При этом граждане Молдовы, по словам Албу, во всех социологических опросах отвечают, что не желают румынизации. "Они хотят, чтобы Молдова оставалась суверенной и независимой страной, в хороших отношениях с нашими соседями румынами, - указал он. - Да, у нас есть культурные связи, у нас есть экономические связи, у нас есть общая история. Но о румынизации говорит очень узкий сегмент людей".
Депутат заметил, что в Молдове есть политические силы, которые активно продвигают румынизацию через разные неправительственные организации, телеканалы, "но граждане Молдовы не реагируют на это", пишет ТАСС.
После распада СССР Молдова провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Из Бухареста поддерживают политические партии, которые агитируют за политику объединения в Кишиневе, в молдавских школах введен предмет "История румын", молдавский язык был переименован в румынский. Согласно опросам общественного мнения, идею вхождения в состав Румынии поддерживают не более трети жителей Молдовы, .